Тоттенхэм — Маккаби Хф (01.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Маккаби Хф». Коэффициент ставки — 1.58.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Тоттенхэм»).
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