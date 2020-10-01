Тоттенхэм — Маккаби Хф (01.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Маккаби Хф». Коэффициент ставки — 1.58.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Тоттенхэм»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Маккаби Хф».

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