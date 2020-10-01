Русенборг — ПСВ: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.10.2020)

В 20:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСВ» — «Русенборг» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Русенборг» — «ПСВ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Русенборг»).

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