Капелло о жеребьевке ЛЧ: Ситуация у «Зенита» получше, чем у «Краснодара» и «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной Россиидал комментарий по поводу результатов жеребьевки Лиги чемпионов. Он оценил шансы российских клубов на выход из группы.

«Думаю, для "Краснодара" будет очень сложно выйти в следующий раунд. Группа "Зенита" — одна из самых сбалансированных в Лиге чемпионов. Полагаю, ситуация у "Зенита" получше. Что касается "Локомотива", то здесь без шансов. Очень тяжёлая группа», — цитирует Капелло «Чемпионат».

Напомним, что результаты жеребьевки для российских клубов выглядят следующим образом:

Группа А: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Локомотив» (Россия)

Группа Е: «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия), «Краснодар» (Россия), «Ренн» (Франция)

Группа F: «Зенит» (Россия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия) 0