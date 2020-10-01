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    Капелло о жеребьевке ЛЧ: Ситуация у «Зенита» получше, чем у «Краснодара» и «Локомотива»

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    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло дал комментарий по поводу результатов жеребьевки Лиги чемпионов. Он оценил шансы российских клубов на выход из группы.

    Фабио Капелло
    Фабио Капелло

    «Думаю, для "Краснодара" будет очень сложно выйти в следующий раунд. Группа "Зенита" — одна из самых сбалансированных в Лиге чемпионов. Полагаю, ситуация у "Зенита" получше. Что касается "Локомотива", то здесь без шансов. Очень тяжёлая группа», — цитирует Капелло «Чемпионат».

    Напомним, что результаты жеребьевки для российских клубов выглядят следующим образом:

    Группа А: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Локомотив» (Россия)

    Группа Е: «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия), «Краснодар» (Россия), «Ренн» (Франция)

    Группа F: «Зенит» (Россия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия) 0

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