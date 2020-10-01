Базель — ЦСКА София (01.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:30 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ЦСКА София»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Базель» — «ЦСКА София».

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