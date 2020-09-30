Волга Ульяновск — Велес: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.09.2020)

В 16:00 в кубке России по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Волга Ульяновск» — «Велес». Коэффициент ставки — 2.21.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Велес»).

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