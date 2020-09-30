Уэска — Атлетико (30.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Уэска» — «Атлетико» 0:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уэска» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Атлетико»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Уэска» — «Атлетико».

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