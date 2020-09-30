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    Ташуев: Мусаев пока не готов к работе в большом клубе

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    Известный российский специалист Сергей Ташуев поделился мнением о работе Мурада Мусаева на посту главного тренера «Краснодара».

    Сергей Ташуев
    Сергей Ташуев

    «Мое ощущение: Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создается впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев.

    Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определенный запас знаний и опыта.

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    • А сегодня в тренерском цехе немало "полуфабрикатов". Руководители думают: "Он вроде играл в футбол, давайте поставим". А где базовые знания? Это же очень серьезный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю интернетчики», — приводит слова Ташуев RT на русском. 0

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