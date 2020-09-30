Ташуев: Мусаев пока не готов к работе в большом клубе

Известный российский специалистподелился мнением о работена посту главного тренера «Краснодара».

«Мое ощущение: Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создается впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев.

Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определенный запас знаний и опыта.

А сегодня в тренерском цехе немало "полуфабрикатов". Руководители думают: "Он вроде играл в футбол, давайте поставим". А где базовые знания? Это же очень серьезный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю интернетчики», — приводит слова Ташуев RT на русском. 0