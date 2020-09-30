Салют — Текстильщик Иваново: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.09.2020)

В 17:00 в кубке России по футболу начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салют» — «Текстильщик Иваново» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Текстильщик Иваново»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Салют» — «Текстильщик Иваново».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.