«Фламенго» намерен продлить аренду форварда «Спартака»

ведет переговоры соо продлении срока аренды нападающего, сообщает ESPN.

Действующее соглашение 25-летнего игрока рассчитано до декабря текущего года, но клуб из Рио-де-Жанейро надеется сохранить его минимум до февраля, когда должен завершиться чемпионат Бразилии.

Этот вариант не устраивает «красно-белых», так как москвичи рискуют не успеть заявить Рошу на весеннюю часть чемпионата. Возможно, что в процессе переговоров клубы найдут решение.

Педро Роша перешел во «Фламенго» в январе 2020 года. С тех пор он сыграл в семь матчах и забил один гол. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2023 года. 0