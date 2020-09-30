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    «Фламенго» намерен продлить аренду форварда «Спартака»

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    «Фламенго» ведет переговоры со «Спартаком» о продлении срока аренды нападающего Педро Роши, сообщает ESPN.

    Педро Роша
    Педро Роша

    Действующее соглашение 25-летнего игрока рассчитано до декабря текущего года, но клуб из Рио-де-Жанейро надеется сохранить его минимум до февраля, когда должен завершиться чемпионат Бразилии.

    Этот вариант не устраивает «красно-белых», так как москвичи рискуют не успеть заявить Рошу на весеннюю часть чемпионата. Возможно, что в процессе переговоров клубы найдут решение.

    Педро Роша перешел во «Фламенго» в январе 2020 года. С тех пор он сыграл в семь матчах и забил один гол. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2023 года. 0

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