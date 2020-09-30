Родина — Енисей (30.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:00 в группе 2 кубка России по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Родина» — «Енисей». Коэффициент ставки — 1.61.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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