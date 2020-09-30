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    Реал Мадрид — Вальядолид: онлайн-трансляция матча начнется в 22:30

    Реал Мадрид — Вальядолид (30.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Вальядолид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:30 в испанской Примере начнётся матч «Реал Мадрид» — «Вальядолид».

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    Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Реал Мадрид» 0:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Вальядолид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.62.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Мадрид»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Вальядолид».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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