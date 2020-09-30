ПАОК — Краснодар: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.09.2020)

В 22:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар» — «ПАОК» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПАОК» — «Краснодар». Коэффициент ставки — 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «ПАОК»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «ПАОК» — «Краснодар».

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