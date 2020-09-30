Мидтьюланд — Славия Прага: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.09.2020)

Последний матч между собой: «Славия Прага» — «Мидтьюланд» 0:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидтьюланд» — «Славия Прага» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.74.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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