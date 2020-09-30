Лацио — Аталанта (30.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Аталанта» — «Лацио» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 1.64.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Аталанта»).
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