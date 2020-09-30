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    Колодин: Новиков поспешил с уходом из «Динамо»

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    Бывший защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал уход Кирилла Новикова с поста главного тренера московского «Динамо».

    Денис Колодин
    Денис Колодин

    Руководство «Динамо» приняло отставку Новикова после поражения в матче с «Химками» (0:1).

    «Как я понял, вроде Новиков сам решил уйти. Его с должности не снимали.

    Не знаю, поспешил ли он с решением, это, может быть, какой-то психологический момент здесь имел место. Возможно, два неудачных матча — с тбилисским "Локомотивом" и "Химками" — повлияли на решение. Но, конечно, наверное, все-таки он поспешил. Если тебя не убирают, зачем уходить?

    Если говорить об игре, то она просматривается, моменты динамовцы всегда создают — осталось только начать забивать. Если бы вообще не было никакой игры — другое дело.

    Тем не менее Новиков так решил, это его желание. Вообще команде где-то не хватает стабильности. Порой и хорошо играют, но не залетают мячи. Может, это просто уровень нашего мастерства в целом? Где-то залетает, где-то — нет.

    Сейчас поставили Кульчия — он попробует, а руководство посмотрит. Параллельно, может быть, будут искать тренера. Пойдет у Кульчия — оставят, не пойдет — найдут нового тренера. Желаю ему удачи. Надеюсь, что все у него будет хорошо, что он настроит команду.

    Может быть, где-то недонастрой присутствовал? Может, на "Зенит" настраиваются, а на других соперников настроя не хватает? Конечно, не могу сказать, как оно на самом деле — для этого надо быть внутри команды. Думаю, что Кульчий все знает, а Новиков подскажет, если что. Мне кажется, они будут на связи. Поэтому все будет хорошо. Если проиграют, ничего страшного — следующий матч выиграют», — приводит слова Колодина «Матч ТВ». 0

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