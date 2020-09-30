Хатлон — Локомотив-Памир (30.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:30 в высшей Лиге Таджикистана начнётся матч

Последний матч между собой: «Локомотив-Памир» — «Хатлон» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хатлон»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Хатлон» — «Локомотив-Памир».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.