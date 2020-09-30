Эвертон — Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.09.2020)

В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Эвертон» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эвертон» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 3.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эвертон»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Вест Хэм».

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