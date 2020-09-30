Динамо Ставрополь — Крылья Советов (30.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в группе 7 кубка России по футболу начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо Ставрополь» — «Крылья Советов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Крылья Советов»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Динамо Ставрополь» — «Крылья Советов».

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