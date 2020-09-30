Черноморец — СКА-Хабаровск (30.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в кубке России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «СКА-Хабаровск» — «Черноморец» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Черноморец» — «СКА-Хабаровск». Коэффициент ставки — 2.03.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «СКА-Хабаровск»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Черноморец» — «СКА-Хабаровск».

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