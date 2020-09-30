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    Бёрнли — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Бёрнли — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.09.2020)

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Бернли Манчестер Сити
    В 21:00 в кубке Лиги Англии начнётся матч «Бёрнли» — «Манчестер Сити».

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    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Бёрнли» 5:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бёрнли»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Манчестер Сити».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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