Тоттенхэм — Челси: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.09.2020)

В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Челси» — «Тоттенхэм» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси». Коэффициент ставки — 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Челси»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Челси».

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