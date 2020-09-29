ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон СанчоТрансферный дайджест. 22-28 сентября
  • 12:39
    • «Спартак» намерен вернуть старую эмблему
  • 11:39
    • Худобин может покинуть «Даллас»
  • 11:26
    • СМИ: «Ростов» не отпустит Шомуродова в Серию А
  • 08:54
    • Форвардом «Ростова» заинтересовался клуб Серии А
  • 07:48
    • Хедман признан самым ценным игроком Кубка Стэнли
    Все новости спорта

    Тоттенхэм — Челси: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Тоттенхэм — Челси: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.09.2020)

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Тоттенхэм Челси
    В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч «Тоттенхэм» — «Челси».

  • 10 000
  • Фрибет новичкамИграть!

    Последний матч между собой: «Челси» — «Тоттенхэм» 2:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси». Коэффициент ставки — 1.60.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Челси»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Челси».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Тоттенхэм» — «Челси»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

    Смотреть матч онлайнБесплатно, нужна регистрация
    Бонус 10 000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Челси» могут сыграть результативно
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Пробьется ли киевское «Динамо» в групповой этап?
  • «Динамо» К — «Гент». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли «Омония» размочить «Олимпиакос»?
  • «Омония» — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.97
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо К — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Омония — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ференцварош — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Зенит Иркутск — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Хетафе — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры