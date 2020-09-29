Капитан «Химок»: Не чувствуем себя чужими в Премьер-лиге

Капитан «Химок»после победы над «Динамо» (1:0) в девятом туре российской Премьер-лиги заявил, что подмосковной команде по силам сохранить место в элитном дивизионе по итогам сезона.

«Тяжелая игра, но очень важная и ценная победа. Пришлось много работать в обороне и терпеть, однако, считаю, мы справились с задачей.

Большого количества моментов у наших ворот не было. В отдельных эпизодах хорошо удавалось выбегать в контратаки, одна из которых и завершилась голом.

Как и говорил ранее, мы не чувствуем себя чужими в Премьер-Лиге, будем играть и набирать очки», — сказал Тихий в комментарии Sport24.

Победа в матче с «Динамо» стала для «Химок» первой в этом чемпионате. 0