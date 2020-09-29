ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон СанчоТрансферный дайджест. 22-28 сентября
  • 11:39
    • Худобин может покинуть «Даллас»
  • 11:26
    • СМИ: «Ростов» не отпустит Шомуродова в Серию А
  • 08:54
    • Форвардом «Ростова» заинтересовался клуб Серии А
  • 07:48
    • Хедман признан самым ценным игроком Кубка Стэнли
  • 07:16
    • Кучеров — лучший бомбардир плей-офф НХЛ
    Все новости спорта

    Капитан «Химок»: Не чувствуем себя чужими в Премьер-лиге

    Футбол Химки Динамо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Капитан «Химок» Дмитрий Тихий после победы над «Динамо» (1:0) в девятом туре российской Премьер-лиги заявил, что подмосковной команде по силам сохранить место в элитном дивизионе по итогам сезона.

    Дмитрий Тихий
    Дмитрий Тихий

    «Тяжелая игра, но очень важная и ценная победа. Пришлось много работать в обороне и терпеть, однако, считаю, мы справились с задачей.

    Большого количества моментов у наших ворот не было. В отдельных эпизодах хорошо удавалось выбегать в контратаки, одна из которых и завершилась голом.

  • «СЭ»: «Динамо» приняло решение уволить Новикова
  • Читайте по теме

    • Как и говорил ранее, мы не чувствуем себя чужими в Премьер-Лиге, будем играть и набирать очки», — сказал Тихий в комментарии Sport24.

    Победа в матче с «Динамо» стала для «Химок» первой в этом чемпионате. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Челси» могут сыграть результативно
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Пробьется ли киевское «Динамо» в групповой этап?
  • «Динамо» К — «Гент». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли «Омония» размочить «Олимпиакос»?
  • «Омония» — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.97
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо К — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Омония — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ференцварош — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Хетафе — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры