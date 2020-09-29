«Оренбург» взял в аренду защитника «Ростова»

Защитникперешел вна правах аренды, сообщается на сайте донского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

24-летний футболист, ранее выступавший за «Химки», перешел в «Ростов» в августе и дебютировал за ростовчан в матче с екатеринбургским «Уралом» 26 августа.

Александр Смирнов проведет сезон в «Оренбурге» https://t.co/Q3evzBV3FT pic.twitter.com/A6iAK4LunW — Football Club Rostov (@rostovfc) September 28, 2020

«Оренбург» после 12 туров занимает первое место в ФНЛ, набрав 28 очков и не потерпев ни одного поражения.

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