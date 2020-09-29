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    «Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Челси»

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    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер попал в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает Sky Sports.

    Антонио Рюдигер
    Антонио Рюдигер

    «Шпоры» планируют укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и попытаются подписать немецкого центрбека.

    Сам 27-летний игрок открыт к переходу в новый клуб, так как хочет иметь больше игровой практики, чтобы попасть в заявку сборной Германии на предстоящий чемпионат Европы.

    Также в подписании 27-летнего игрока заинтересована «Барселона».

    В минувшем сезоне чемпионата Англии Рюдигер принял участие в 20 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами. 0

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