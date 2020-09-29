«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Челси»

Защитникпопал в сферу интересов, сообщает Sky Sports.

«Шпоры» планируют укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и попытаются подписать немецкого центрбека.

Сам 27-летний игрок открыт к переходу в новый клуб, так как хочет иметь больше игровой практики, чтобы попасть в заявку сборной Германии на предстоящий чемпионат Европы.

Также в подписании 27-летнего игрока заинтересована «Барселона».

В минувшем сезоне чемпионата Англии Рюдигер принял участие в 20 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами. 0