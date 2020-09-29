Реал Сосьедад — Валенсия: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.09.2020)

В 20:00 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Валенсия» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Сосьедад»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Валенсия».

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