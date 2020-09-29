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    Реал Сосьедад — Валенсия: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Реал Сосьедад — Валенсия: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.09.2020)

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Сосьедад Валенсия Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:00 в Ла Лиге начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия».

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    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Валенсия» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Сосьедад»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Валенсия».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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