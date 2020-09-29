Гасперини рассказал, когда Миранчук будет готов дебютировать за «Аталанту»

Главный тренерперед игрой срассказал о состоянии травмированных игроков, в том числе и о российском полузащитнике

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«Миранчук восстановится после перерыва на матчи сборных, Пессине и Голлини нужно больше времени. Голлини нужен месяц или полтора. Он уже может нормально двигаться, проходит реабилитацию. Ромеро готов выйти на поле с первых минут, но я пока не знаю, будет ли он играть с "Лацио".

Мохика и Ламмерс только что прибыли, пока они не готовы играть с начала матча. Я беспокоюсь о Пиччини. Нам нужно понять, тот ли это игрок, который скоро может пригодиться, иначе он поставит нас в неловкое положение», — цитирует Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, «Аталанта» объявила о подписании Миранчука 4 сентября. 0