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    Голкипер Медведев: Меня просто хотели выкинуть из «Локомотива»

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    Вратарь «Рубина» Никита Медведев прокомментировал свой уход из «Локомотива» этим летом.

    Никита Медведев
    Никита Медведев

    «Я не играл и понимал, что после сезона со стороны "Локомотива" будет какой-то прессинг. В итоге мне сразу предложили разрыв контракта, не отпустив ни в аренду, ничего. Так я понял, что клуб не заинтересован во мне», — сказал Медведев Sport.ru.

    «Мне просто стало неприятно, как со мной решили расстаться. Я все еще был игроком клуба, а под конец сезона начались высказывания: "Пускай Геркус объяснит, как они подписывали Медведева". Это неуважение ко мне. Плюс меня просто хотели выкинуть из клуба. Можно было сделать нормально: никакие цифры не называть, сесть, поговорить и сказать: "Никит, мы не заинтересованы в твоем развитии в 'Локомотиве'.

    Если бы они были заинтересованы, они бы предложили аренду. Но я понимал, что этого не произойдет, потому что каждое трансферное окно у меня была возможность уйти в аренду — и меня не отпускали", — подчеркнул он.

    По словам Медведева, изначально клуб предложил ему неприемлемые финансовые условия расторжения контракта, но затем сторонам удалось договориться:

    "Я сказал, на каких условиях хочу разорвать контракт, объяснил точку зрения. Кикнадзе услышал и понял, что я не хочу наглеть, не прошу отдать мне деньги за два оставшихся по контракту года. Не так, что 'я буду играть в Казанке, пока все не выбью из клуба'. Я выдвинул приемлемые условия для клуба, он согласился.".

    Напомним, Медведев провел в "Локомотиве" лишь три матча за три года. 0

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