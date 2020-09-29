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    Истаравшан — Файзканд: онлайн-трансляция матча начнется в 13:30

    Истаравшан — Файзканд: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.09.2020)

    Футбол
    В 13:30 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч «Истаравшан» — «Файзканд».

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    Последний матч между собой: «Файзканд» — «Истаравшан» 2:1 (полная статистика встреч).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Истаравшан» — «Файзканд».

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