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    Флуминенсе — Куритиба: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Флуминенсе — Куритиба (29.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Флуминенсе» — «Куритиба».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Куритиба»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Флуминенсе» — «Куритиба».

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