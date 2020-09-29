Ференцварош — Мольде: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.09.2020)

В 22:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Мольде» — «Ференцварош» 3:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ференцварош» — «Мольде». Коэффициент ставки — 2.15.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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