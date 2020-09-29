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    Ференцварош — Мольде: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Ференцварош — Мольде: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.09.2020)

    Футбол Лига чемпионов Ференцварош Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 22:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч «Ференцварош» — «Мольде».

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    Последний матч между собой: «Мольде» — «Ференцварош» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ференцварош» — «Мольде». Коэффициент ставки — 2.15.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Мольде».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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