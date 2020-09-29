Динамо К — Гент: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.09.2020)

В 22:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Гент» — «Динамо К» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо К» — «Гент» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Гент»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Динамо К» — «Гент».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.