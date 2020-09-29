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    Артета: «Арсеналу» остается только принять поражение от «Ливерпуля»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 3-го тура АПЛ.

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Они оказывают на тебя давление при первом, втором, третьем, четвертом мяче. Вы пытаетесь использовать идеальный высокий прессинг, но Ван Дейк выбывает мяч 70 метров вперед точно на грудь Мо Салаха. Это и есть высокий класс, ведь "Ливерпуль" заплатил за этого парня 80 миллионов фунтов, понимаете?

    Во втором тайме они играли великолепно. Усилия, которые они приложили, то, как они давили на центральных защитников, как атаковали, при этом полузащитники каждый раз возвращались назад. Они отражали один идеальный момент за другим. Мы пытались, а они верили...

    Это то, о чем я просил своих ребят перед игрой. Просто поверить. Играть здесь с характером и играть по-своему. По итогу встречи нам остается только принять поражение, потому что они были лучше. Да, они лучше в данный момент, поэтому мы должны становиться лучше. Это уровень, которого мы должны достичь. В четверг мы попытаемся вернуться на победный путь», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала». 0

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