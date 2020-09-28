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    Ванкувер Уайткэпс — Портленд Тимберс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Ванкувер Уайткэпс — Портленд Тимберс (28.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 05:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Портленд Тимберс».

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Ванкувер Уайткэпс» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Портленд Тимберс»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ванкувер Уайткэпс» — «Портленд Тимберс».

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