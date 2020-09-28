Тедеско хочет слышать о себе хорошие слова после ухода из «Спартака»

Главный тренер «Спартака»рассказал, какие бы вопросы задал себе с позиции журналиста.

«Я бы спросил о философии "Спартака". Вы же видите, сколько молодых игроков у нас в команде: Максименко, Маслов, Умяров. Мой вопрос: каким вы видите "Спартак" через пять лет? В каком направлении будет развиваться? Что станет с молодыми игроками?

Допустим, после матча с "Рубином" (2:0) я бы спросил: что вы поменяли после красной карточки Маслова? Каким был прессинг "Спартака"? Как строили игру: хотели забить через фланги или через центр? Такие детали захочет раскрыть любой открытый тренер, я как раз открытый и люблю поговорить о футболе.

Я не думаю о далеком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера. Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из "Спартака" большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Все — невозможно», — приводит слова Тедеско «Чемпионат». 0