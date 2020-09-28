Талалаев: «Ахмату» удалось тактически и психологически подавить «Урал»

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал победу в матче 9-го тура с(2:0).

«Игра оставила положительные впечатления, наконец удалось победить. Возможно, создали моментов меньше, чем в предыдущих матчах, зато реализовали их.

Очень хорошо провели первый тайм, организованно, у соперников практически не было моментов.

У нас было реализовано то, над чем мы трудимся. Порадовало, что ребята вышли с таким агрессивным настроем.

Удалось, как мне кажется, подавить тактически и психологически очень хорошего соперника.

"Урал" давно не проигрывал, у них один из самых интересных штабов в плане аналитики и использования слабых сторон соперника.

Понимаю, что у них не было Бикфалви, это очень серьёзная потеря. Но при этом, нам удалось нейтрализовать их выход из обороны и их игру в атаке. Считаю, что это заслуга наших ребят.

Хотя, нам тоже пришлось подстраиваться, если вы обратили внимание, Бериша играл на другом фланге, чтобы Кулаков никуда не убегал.

Против него поставили быстрого и мобильного Харина, который при этом заработал штрафной, после которого был забит гол, и заработал пенальти. Это одна из лучших игр в исполнении Евгения.

Что касается второго тайма, он мне не понравился с точки зрения создания моментов у чужих ворот, креативности и нестандартности.

В перерыве ставили задачу — не пропустить опасные контратаки соперника и контролировать опорную зону.

Мы провели замены в центре поля, также сменили и фланговых игроков, так как у них были предупреждения.

Решение о капитанской повязке Бериши было принято. У нас есть определённое движение в команде. Появились люди, которые несут лидерское бремя.

Я понимал, что сегодня именно Бериша будет нести тот запал команды, которого нам не хватало. Нам немного не хватает духа.

К сожалению, Уциев ещё не вернулся, он почти готов, думаю, скоро появится. Нам нужны люди, которые своей заряженностью помогают консолидировать вокруг себя всю команду и несут тренерские идеи, чтобы это реализовывалось на поле.

Если Бериша вышел капитаном на поле и мы выиграли, значит это хорошая традиция, и мы сделали правильный выбор», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Ахмата». 0