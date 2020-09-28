Ливерпуль — Арсенал Лондон (28.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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