Игнатьев: Не помню, когда в последний раз играл левого полузащитника

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал победу над(1:0) в 9-м туре РПЛ.

Игнатьев провел на поле весь матч и был признан лучшим игроком встречи.

«Я даже не помню, когда в последний раз играл левого полузащитника. Но было здорово.

Когда узнал состав, спросил у Николича, будет ли сдерживать Марио Фернандеса моей главной задачей. Он сказал, что я должен не только сдерживать Марио, но и создавать моменты впереди», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Локо» поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. 0