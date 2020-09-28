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    Игнатьев: Не помню, когда в последний раз играл левого полузащитника

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    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в 9-м туре РПЛ.

    Владислав Игнатьев
    Владислав Игнатьев

    Игнатьев провел на поле весь матч и был признан лучшим игроком встречи.

    «Я даже не помню, когда в последний раз играл левого полузащитника. Но было здорово.

    Когда узнал состав, спросил у Николича, будет ли сдерживать Марио Фернандеса моей главной задачей. Он сказал, что я должен не только сдерживать Марио, но и создавать моменты впереди», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Локо» поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. 0

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