Фулхэм — Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.09.2020)

В 19:45 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Астон Вилла» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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