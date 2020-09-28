Фулхэм — Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.09.2020)

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Астон Вилла» 2:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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