Фонсека остался недоволен ничьей в матче с «Ювентусом»

Главный тренервысказался после матча 2-го тура Серии А с(2:2).

«Думаю, мы провели хороший матч, но я недоволен результатом. Мы создавали моменты и играли на победу. Джеко был сосредоточенным, мотивированным. Он много работал на команду. Да, были ошибки впереди, как и у всех, но сегодня он играл хорошо.

Мы почти не позволили "Ювентусу" создавать моменты и надежно сыграли в защите. Я увидел, что Лоренцо Пеллегрини устал и заменил его. Мы можем делать пять замен, но я решил, что замены не нужны, потому что команда играет хорошо. Я спросил у Мхитаряна, Педро и Джеко, нужно ли их заменить. Все они сказали, что не нужно», — цитирует Фонсеку Football Italia.

Напомним, что в стартовом туре «Роме» засчитали техническое поражение в матче с «Вероной», а «Ювентус» на своем поле одолел «Сампдорию» — 3:0. 0