Федотов извинился перед Карасевым по телефону

Главный тренер «Сочи»пообщался с арбитромпосле матча девятого тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

Специалист извинился перед бригадой судей за свое эмоциональное поведение.

«После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи Сергеем Карасевым и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повел себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принес извинения перед судейской бригадой.

Футбольный клуб "Сочи" присоединяется к словам тренера. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров», — написала пресс-служба «Сочи» в Instagram.

Федотов получил красную карточку за споры с Карасевым после удаления защитника «Сочи» Кирилла Заики. 0