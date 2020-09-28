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    Федотов извинился перед Карасевым по телефону

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов пообщался с арбитром Сергеем Карасевым после матча девятого тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    Специалист извинился перед бригадой судей за свое эмоциональное поведение.

    «После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи Сергеем Карасевым и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повел себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принес извинения перед судейской бригадой.

    Футбольный клуб "Сочи" присоединяется к словам тренера. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров», — написала пресс-служба «Сочи» в Instagram.

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