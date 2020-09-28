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    Даллас — Орландо Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Даллас — Орландо Сити (28.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 03:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Даллас» — «Орландо Сити».

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    Последний матч между собой: «Орландо Сити» — «Даллас» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Даллас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Даллас» — «Орландо Сити».

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