Даллас — Орландо Сити (28.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 03:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Орландо Сити» — «Даллас» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Даллас»).

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