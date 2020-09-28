Б36 Торсхавн — ХБ Торсхавн (28.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «ХБ Торсхавн» — «Б36 Торсхавн» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Б36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн». Коэффициент ставки — 1.61.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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