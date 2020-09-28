Антальяспор — Денизлиспор (28.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Денизлиспор» — «Антальяспор» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Антальяспор»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Антальяспор» — «Денизлиспор».

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