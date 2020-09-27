Вальядолид — Сельта: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

В 19:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Сельта» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вальядолид» — «Сельта». Коэффициент ставки — 2.62.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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