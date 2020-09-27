Тоттенхэм — Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

В 16:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» 1:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Коэффициент ставки — 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тоттенхэм»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».

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