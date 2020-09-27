Шеффилд Юнайтед — Лидс: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

В 14:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс». Коэффициент ставки — 1.69.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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