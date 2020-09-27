Ротор — Рубин: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

В 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ротор» — «Рубин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Рубин»).

Календарь и таблица РПЛ

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Рубин».

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