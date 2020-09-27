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    Рома — Ювентус: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Рома — Ювентус (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Серия A Рома Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 в Серии А начнётся матч «Рома» — «Ювентус».

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    Последний матч между собой: «Ювентус» — «Рома» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рома»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Ювентус».

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