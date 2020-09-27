Реймс — ПСЖ: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Реймс» — «ПСЖ» 0:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реймс» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 1.79.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «ПСЖ»).

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