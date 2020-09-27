Пршибрам — Спарта Прага (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в Высшей лиге Чехии начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Спарта Прага»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Пршибрам» — «Спарта Прага».

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